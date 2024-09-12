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Бунтовщикам из колонии в Каменске-Уральском вынесли приговор

Четыре из шести приговоров по делу о беспорядках в ИК Каменска-Уральского оказались оправдательными.

В Каменске-Уральском суд вынес приговоры шести заключенным, обвиняемым в организации массовых беспорядков в местной колонии. Инцидент произошел в ИК-47, где в основном содержатся рецидивисты, в марте 2021 года.

— Двоим осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на длительные сроки. В отношении четверых подсудимых уголовное преследование прекращено в связи с недостаточностью доказательств, — сообщает пресс-служба Синарского районного суда.

Напомним, по данным свердловского ГУФСИН, 28 марта 2021 года пять осужденных 26−30 лет в ИК-47 нанесли себе царапины. При этом в ГУ службы опровергли информацию о массовых бунтах в колонии.

После в отношении восьми осужденных и их сообщников было возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).