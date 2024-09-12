В Омской области рекордно подорожало автомобильное топливо

Вчера Омскстат опубликовал индексы потребительских цен и средние цены на моторное топливо в Омской области.
По первому показателю исследовался период с января по август 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023-го. Итоги получились неутешительные. В среднем бензин вырос в цене на 8,4%.
При этом АИ-92 и АИ-95 прибавили по 7, 8%. АИ-98 и 100 — 11,2%. Дизельное топливо подорожало на 10,84%, автомобильный газ — на 31,23%.
Для сравнения в январе—августе 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года бензин подорожал всего на 1, 29%, а по некоторым видам топлива цена даже снижалась: на 1,4% на АИ-92 и почти на 4% на газ.
За последние три месяца цены на автомобильное топливо регулярно поднимались.
Так, средняя цена бензина составляла в июне нынешнего года 55, 14 рубля за литр. В июле уже 55,47, в августе — 56,67.
Ощутимее всего подорожал за это время бензин марок АИ-98 и АИ-100. Если еще в июне 2024 года он стоил 70,35 рублей за литр, в августе его средняя цена подскочила до 75,67 рублей за литр.
Кусались также цены на дизельное топливо и автомобильный газ. Так, дизель подскочил с 64,90 рублей в июне до 66,19 рублей в августе. Цена на газ составила 21,81 и 26,70 соответственно.
Ранее мы писали о том, что тенденция к росту цены на автомобильное топливо сохраняется и в сентябре.