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Севастопольская часть Южнобережья Крыма осталась без света из аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Часть поселков Севастополя, которая расположена на Южнобережье, в четверг утром оказалась обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает «Севастопольэнерго» в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В 06:34 12 сентября произошло технологическое нарушение в электрических сетях “Севастопольэнерго”, — объясняют на предприятии.

Без электричества остались потребители Севастопольской зоны Южного берега Крыма, поселка Ласпи, мыса Сарыч и пансионата «Изумруд».

Для ликвидации аварии на место направлена оперативно-выездная бригада.

Ежедневно «Севастопольэнерго» предупреждает о выполнении неотложных ремонтных работ, из-за которых временно ограничивают подачу электроэнергии. В четверг еще ряд районов также останется без света.

ЖКХ