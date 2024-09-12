Севастопольская часть Южнобережья Крыма осталась без света из аварии

«В 06:34 12 сентября произошло технологическое нарушение в электрических сетях “Севастопольэнерго”, — объясняют на предприятии.
Без электричества остались потребители Севастопольской зоны Южного берега Крыма, поселка Ласпи, мыса Сарыч и пансионата «Изумруд».
Для ликвидации аварии на место направлена оперативно-выездная бригада.
Ежедневно «Севастопольэнерго» предупреждает о выполнении неотложных ремонтных работ, из-за которых временно ограничивают подачу электроэнергии. В четверг еще ряд районов также останется без света.