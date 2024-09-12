В Добрянском округе простятся с погибшими в СВО военнослужащими

Уроженец Добрянки Сергей Баранцев заключил контракт с Министерством обороны РФ 15 июля 2024 года и был направлен в зону СВО. Служил гранатометчиком в 228-м гвардейском мотострелковом полку 90-й танковой дивизии в звании рядового. Погиб 13 августа в поселке Желанное Донецкой Народной Республики. Прощание с военнослужащим состоится 12 сентября во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.