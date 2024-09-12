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В Добрянском округе простятся с погибшими в СВО военнослужащими

В ходе специальной военной операции (СВО) погибли двое военнослужащих из Добрянского округа Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уроженец Добрянки Сергей Баранцев заключил контракт с Министерством обороны РФ 15 июля 2024 года и был направлен в зону СВО. Служил гранатометчиком в 228-м гвардейском мотострелковом полку 90-й танковой дивизии в звании рядового. Погиб 13 августа в поселке Желанное Донецкой Народной Республики. Прощание с военнослужащим состоится 12 сентября во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.

Уроженец Перми Игорь Рыженков заключил контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне СВО 28 июня 2024 года. Служил санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона в звании рядового. Погиб 21 августа в поселке Николаевка Донецкой Народной Республики. Прощание с военнослужащим пройдет 13 сентября во Дворце культуры и спорта им. А. Д. Черкасова (Полазна).