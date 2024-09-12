В Приморье два младенца погибли после кормления

Чтобы предотвратить подобные случаи, врачи рекомендуют после кормления обязательно подержать ребенка в вертикальном положении около 20−30 минут. В процессе можно слегка похлопывать младенца по спине или поглаживать. Стоит укладывать младенца в его собственную кровать, но придвинуть ее к кровати.