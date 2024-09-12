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В Приморье два младенца погибли после кормления

В Приморье выясняют причину гибели двух младенцев.

Сразу две трагедии за сентябрь произошли в сентябре в Приморье. Два младенца не проснулись после кормления, правоохранительные органы и судмедэксперты выясняют причину их гибели, сообщает детское здравоохранение края.

По предварительной информации, причиной смерти малюток могла стать аспирация, то есть попадание в дыхательные пути пищи или рвотной массы после отрыжки:

«Возможно, случилась аспирация ввиду того, что ребенка после кормления уложили в кроватку, не сделав необходимые манипуляции — не подержали столбиком».

Чтобы предотвратить подобные случаи, врачи рекомендуют после кормления обязательно подержать ребенка в вертикальном положении около 20−30 минут. В процессе можно слегка похлопывать младенца по спине или поглаживать. Стоит укладывать младенца в его собственную кровать, но придвинуть ее к кровати.

Ранее мы писали, что во Владивостоке полуторагодовалый малыш умер из-за менингококковой инфекции.