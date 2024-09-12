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Грузовик не уступил дорогу. Две женщины и двое детей погибли в ДТП на Кубани

Уголовное дело завели после аварии с 4 погибшими на Кубани.

Источник: 23 МВД — Telegram

Смертельное ДТП случилось вечером 11 сентября в Брюховецком районе. Грузовик не уступил дороге легковушке. Две женщины и дети скончались в аварии.

«ДТП произошло в 19:30 на 85 км автодороги “Краснодар — Ейск”. Предварительно, водитель КамАЗа на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному легковому автомобилю “Дэу Нексия”», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП на месте погибли женщина-водитель и двое пассажиров, среди которых был 12-летний ребенок. Еще одного пассажира иномарки — 13-летнюю девочку — забрали с места на скорой. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Но пострадавшая скончалась в реанимации.

После аварии с 4 погибшими завели уголовное дело.

«Следственным отделом ОМВД России по Брюховецкому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей. В отношении 33-летнего водителя КамАЗа избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие», — добавили в полиции.