Грузовик не уступил дорогу. Две женщины и двое детей погибли в ДТП на Кубани

Смертельное ДТП случилось вечером 11 сентября в Брюховецком районе. Грузовик не уступил дороге легковушке. Две женщины и дети скончались в аварии.
В результате ДТП на месте погибли женщина-водитель и двое пассажиров, среди которых был 12-летний ребенок. Еще одного пассажира иномарки — 13-летнюю девочку — забрали с места на скорой. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Но пострадавшая скончалась в реанимации.
После аварии с 4 погибшими завели уголовное дело.
«Следственным отделом ОМВД России по Брюховецкому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей. В отношении 33-летнего водителя КамАЗа избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие», — добавили в полиции.