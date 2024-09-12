Грузовик не уступил дорогу. Две женщины и двое детей погибли в ДТП на Кубани

В результате ДТП на месте погибли женщина-водитель и двое пассажиров, среди которых был 12-летний ребенок. Еще одного пассажира иномарки — 13-летнюю девочку — забрали с места на скорой. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Но пострадавшая скончалась в реанимации.