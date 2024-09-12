Сырный завод сгорел в Новосибирской области

Жители беспокоятся, что это из-за этого цены на продукцию взлетят.
Пожар произошел на заводе «Сибирский Барс» на улице Транспортной. По сообщению сотрудников МЧС, загорелось складское помещение, пламя охватило кровлю на площади около 2 500 кв. метров.
Из здания было эвакуировано 16 человек, раненых и погибших нет. Причина пожара пока неизвестна.
В Telegram-канале ACT-54 Black комментаторы выражают беспокойство за цены на продукцию завода, которые могут подняться после инцидента. Местные отмечают, что товары производят отличного качества.
«Ужас, сколько же людей остались без работы, там полрайона работало», — пишет пользователь.
Сибиряки выражают надежду на скорейшее восстановление предприятия.