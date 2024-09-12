Экс-майора Гайдамака за смертельное ДТП в центре Омска требуют посадить на 13 лет

В Омске завершается рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего майора полиции Евгения Гайдамака. Его судят за смертельное ДТП в центре Омска, которое случилось 30 января 2022 года.
По версии следствия, экс-полицейский управлял элитным автомобилем Mercedes-BenzGLE-Class в состоянии алкогольного опьянения. Съезжая с моста он не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в столб. В результате страшной аварии погибли три человека — пассажиры иномарки. Один на месте, двое других — в больнице. Сам Гайдамак также получил тяжёлые травмы и долгое время проходил лечение, но выжил.
Свою вину в аварии он не признаёт и утверждает, что не помнит обстоятельства того вечера. Кроме того, он уверен, что не был за рулём и ехал на заднем сиденье. Однако собранными по уголовному делу доказательствами установлен факт управления автомобилем именно им.
Прокуратура потребовала для бывшего полицейского наказание в виде 13,5 лет лишения свободы и компенсацию морального вреда для родных погибших в сумме около 8 миллионов рублей. Прения стороны защиты и последнее слово подсудимого прозвучат в следующем судебном заседании. После этого суд вынесет приговор и поставит точку в этом резонансном деле.