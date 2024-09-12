Экс-майора Гайдамака за смертельное ДТП в центре Омска требуют посадить на 13 лет

Свою вину в аварии он не признаёт и утверждает, что не помнит обстоятельства того вечера. Кроме того, он уверен, что не был за рулём и ехал на заднем сиденье. Однако собранными по уголовному делу доказательствами установлен факт управления автомобилем именно им.