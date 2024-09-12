Во вчерашнем пожаре в омском доме-интернате едва не погибли люди

«Факт неисправности систем оповещения крайне опасен. Пожар получает развитие, люди не знают о происшествии. Это может повлечь травмы и человеческие жертвы. В данном случае возгорание было обнаружено вовремя благодаря тому, что пожар произошел в дневные часы. В ночное время это могло привести к трагическим последствиям, особенно, учитывая специфику учреждения», — сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов.