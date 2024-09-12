Во вчерашнем пожаре в омском доме-интернате едва не погибли люди

Вчера днем, 11 сентября, в Куйбышевском доме-интернате в Центральном округе Омска вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании потупило на пульт диспетчера «101» в 16:06.
На момент прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек, в результате происшествия никто не пострадал. В 17:23 пожар был потушен.
Деталями происшествия в ГУ МЧС России по Омской области поделились сегодня. Как выяснилось, в социальном учреждении, где находятся больные немощные люди были допущены грубейшие требования пожарной безопасности — автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре не сработали. Если бы ЧП случилось ночью, люди могли бы погибнуть.
«Факт неисправности систем оповещения крайне опасен. Пожар получает развитие, люди не знают о происшествии. Это может повлечь травмы и человеческие жертвы. В данном случае возгорание было обнаружено вовремя благодаря тому, что пожар произошел в дневные часы. В ночное время это могло привести к трагическим последствиям, особенно, учитывая специфику учреждения», — сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов.
МЧС России в данный момент проводит проверку по факту пожара, по результатам которой будут применены меры реагирования. Как отметили в МЧС, подобные ситуации в социальных учреждениях недопустимы. Все системы должны регулярно проверяться и быть исправными.
Напомним, это не первый скандал в социальной сфере за последнее время. Как мы писали ранее, чиновников минсоцтруда подозревают в двух преступлениях коррупционной направленности.