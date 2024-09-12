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В Краснодаре столкнулись трамвай и автобус, есть пострадавшие

Трамвай и автобус с пассажирами столкнулись в Краснодаре 12 сентября.

Источник: МУП «КТТУ» — Telegram

Утром 12 сентября на пересечении улиц Горького и Янковского произошла авария с участием трамвая и автобуса. В обоих транспортных средствах находились пассажиры.

«Сегодня утром вагон с бортовым номером 112 следовал по улице Горького по маршруту № 7 в сторону улицы Дмитриевская дамба», — рассказали в трамвайно-троллейбусном управлении.

По предварительным данным, автобус ехал по улице Янковского и не пропустил трамвай. В результате ДТП вагон сошел с рельс. Оба транспортных средства значительно повреждены.

В аварии есть пострадавшие. Травмы получили водитель трамвая и пассажиры автобуса.

Трамваи № 3, 6, 7, 21 следуют по измененным маршрутам.