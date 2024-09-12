Новосибирец пошел под суд за переводы денег в Китай

По версии следствия, парень использовал информацию ПАО «МТС» для изготовления поддельных распоряжений на перевод денежных средств от имени физических лиц. Переводы осуществлены на сумму 1 298 440 рублей ($20 500) в Китай. За свои деяния молодой человек также получал вознаграждение.