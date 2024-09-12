Новосибирец пошел под суд за переводы денег в Китай

Парню дали условный срок.
23-летний Данил Толстов работал в офисе АО «Русская Телефонная компания».
По версии следствия, парень использовал информацию ПАО «МТС» для изготовления поддельных распоряжений на перевод денежных средств от имени физических лиц. Переводы осуществлены на сумму 1 298 440 рублей ($20 500) в Китай. За свои деяния молодой человек также получал вознаграждение.
Данила Толстова признали виновным в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ, и 3-х преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. Сибиряку назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.