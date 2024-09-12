В Прикамье у перевозчика найдены нарушения после ДТП с 12 пострадавшими

Речь идёт об аварии, которая случилась 12 июня 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что пассажирский автобус маршрута Пермь — Березники ехал в краевую столицу. В один момент автобус выехал на встречную полосу, где вылетел в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали 12 пассажиров транспорта.