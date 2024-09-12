В Прикамье у перевозчика найдены нарушения после ДТП с 12 пострадавшими

Нарушения в работе перевозчика были найдены после ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадало 12 человек, сообщает краевая прокуратура.
Речь идёт об аварии, которая случилась 12 июня 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что пассажирский автобус маршрута Пермь — Березники ехал в краевую столицу. В один момент автобус выехал на встречную полосу, где вылетел в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали 12 пассажиров транспорта.
После аварии СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сайт perm.aif.ru также рассказывал, что прокуратурой в Пермском крае была организована проверка.
Как рассказывает надзорный орган, ведомство изучило работу перевозчика перевернувшегося автобуса в отношении трудового законодательства. Сотрудники прокуратуры выявили, что часть работников ИП были допущены к работе без инструктажа, медосмотра и психиатрического освидетельствования. Оказалось, что для сотрудников не организованы обучение по охране труда и оказанию первой помощи.
Виновных в нарушениях планируют привлечь к административной ответственности. Материалы были направлены для рассмотрения в трудовую инспекцию Пермского края. Прокуратура внесла перевозчику представление и контролирует устранение нарушений.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности страшной аварии с перевернувшимся автобусом. Как стало известно после ДТП, часть пассажиров направлялись в Пермь для празднования Дня города. Один из пострадавших снял момент аварии на видео.