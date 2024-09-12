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На СВО погиб артист хора Красноярского музтеатра

В ходе специальной военной операции во время исполнения долга перед Родиной погиб артист хора Красноярского музыкального театра Андрей Иванов.

Об этом сегодня сообщили в соцсетях учреждения.

«Андрей присоединился к нашему коллективу более 12-ти лет назад. И за это время сотни раз блистал на сцене в таких спектаклях, как “Дамское счастье”, “Винил”, “Заколдованный город”, “Слуга двух господ, или Проделки Труффальдино”, “Юнона и Авось” и многих других. Для нас, для всей театральной семьи, было огромной честью знать Андрея, видеть, как он обрел призвание на сцене, и быть частью его жизни», — сказано в некрологе.

Похоронят Андрея Иванова на Бадалыкском кладбище.