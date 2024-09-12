В Ростове-на-Дону произошел пожар в заброшенном здании. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось поздним вечером 11 сентября на улице Гоголевской, 40.
По предварительной информации ведомства, постройка начала полыхать около 22:07. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем было охвачено порядка 40 квадратных метров. Потушить огонь удалось за полчаса.
На месте ЧП работали 20 спасателей и пять спецмашин.