В Перми временное размещение потребовалось 24 жильцам дома на улице Клары Цеткин

В Перми продолжают работы по разбору рухнувших перегородок в жилом доме на ул. Клары Цеткин, 13. Всем жильцам пострадавшего при обрушении здания предложили варианты жилья для размещения.
Глава Перми Эдуард Соснин в телеграм-канале сообщил, места временного размещения понадобились для 24 жильцов. Их обеспечат питанием и другими необходимыми ресурсами. Собственники 18 квартир приняли решение пожить у родственников или в другом жилье.
«В подвале здания проведена откачка воды, утром подрядчик приступит к проведению дальнейших работ. За безопасностью объекта следят сотрудники полиции и спасатели, к охране приступит охранное предприятие», — отметил глава города.
Жильцы пострадавшего при обрушении здания могут забирать документы и вещи из дома в сопровождении спасателей. Для них работает оперативный штаб на ул. Клары Цеткин, 21а, а также горячая линия по тел. 244−40−13.
Городские власти держат ситуацию на контроле и работает над скорейшим решением возникших проблем. Глав города выразил благодарность пермским предпринимателям, которые захотели помочь попавшим в беду людям.