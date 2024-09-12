В Красноярске водитель микроавтобуса сбил полуторагодовалую девочку

Днем 11 сентября в Красноярске водитель микроавтобуса чуть не задавил полуторагодовалого ребенка. Как сообщили в краевом МВД, 20-летний горожанин, управляя «Тойотой», ехал по парковке парка «Троя» и наехал на девочку, которая там стояла.