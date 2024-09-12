В Красноярске водитель микроавтобуса сбил полуторагодовалую девочку

Днем 11 сентября в Красноярске водитель микроавтобуса чуть не задавил полуторагодовалого ребенка. Как сообщили в краевом МВД, 20-летний горожанин, управляя «Тойотой», ехал по парковке парка «Троя» и наехал на девочку, которая там стояла.
— В результате происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение, — говорят в пресс-службе ведомства.
На водителя составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.
Полицейские призывают автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными как на парковке, так и на дороге общего пользования.