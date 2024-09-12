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Экс-главе иркутского Минздрава дали 18 лет за взятки и злоупотребления

Якова Сандакова признали виновным в получении взятки, на которую он купил квартиру в Москве, и злоупотреблении полномочиями, прокуратура требовала дать ему 15 лет тюрьмы. Он не признал вину и заявил о давлении следователей.

Источник: AP 2023

Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего министра здравоохранения области Якова Сандакова к 18 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет. Ему назначили штраф в размере 80 млн руб.

Сандакова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в декабре 2021 года чиновник получил 1 млн руб. от руководителя подведомственной Минздраву организации за назначение «определенного лица» на должность главного врача медучреждения. Как уточняет «ИрСити», речь идет об областном онкодиспансере, который долгое время возглавляла Виктория Дворниченко. В 2021-м главврачом стал заведующий отделением хирургических методов лечения Роман Зубков. Зубкова допрашивали по делу как свидетеля, а в квартире Дворниченко в конце августа прошло выездное заседание.

Помимо того, сообщает СК, в феврале 2022 года Сандаков получил 7 млн руб. от неназванной компании за помощь в заключении госконтракта на поставку медоборудования. Для легализации денег он «совершил ряд операций с ценными бумагами» и купил квартиру в Москве. В 2021-м чиновник предоставил конкурентные преимущества одной из организаций на аукционе по закупке оборудования для областной больницы, куда его поставили по завышенной стоимости. Ущерб бюджету региона следователи оценили в 14 млн руб.

Гособвинение требовало назначить Сандакову 15 лет тюрьмы. Он не признал вину. В суде Сандаков заявил, что на него оказывали давление и требовали «информацию компрометирующего характера» в отношении губернатора Игоря Кобзева и бывшего главврача Иркутского онкодиспансера Виктории Дворниченко. Чиновник также ходатайствовала об отправке в зону боевых действий, но получил отказ.

Предшественницу Сандакова Наталию Лдяеву в 2022 году приговорили к шести годам колонии по делу о мошенничестве с поставками медицинских масок во время пандемии коронавируса.