Суд выписал из квартиры одного из лидеров запрещенного РДК по иску матери

Второй западный окружной военный суд в Москве в ноябре 2023 года заочно приговорил Дениса Капустина к пожизненному сроку. По версии следствия, он был организатором и участником нападения на села Брянской области в марте 2023 года. Суд признал его виновным по нескольким статьям, в том числе в госизмене, в попытке теракта и создании террористического сообщества.