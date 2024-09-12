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Суд выписал из квартиры одного из лидеров запрещенного РДК по иску матери

Перовский суд Москвы удовлетворил иск о выписке из квартиры одного из руководителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан террористическим и запрещен в России) Дениса Капустина. Об этом попросила его мать Мария Корчагина после смерти мужа и отца Капустина.

Источник: РИА "Новости"

Суд признал Дениса Капустина «прекратившим права пользования квартирой», которая расположена в Москве на Зеленом проспекте. Решение является основанием для его снятия с регистрационного учета. На документы суда обратил внимание ТАСС.

Госпожа Корчагина в иске указала, что после смерти мужа сын не писал заявления о принятия наследства отца и не высказывал желания вступить в права наследования. По месту регистрации никогда не жил, бремя расходов по содержанию и ремонту не нес. Мать также указала, что сын проживает не в России.

Второй западный окружной военный суд в Москве в ноябре 2023 года заочно приговорил Дениса Капустина к пожизненному сроку. По версии следствия, он был организатором и участником нападения на села Брянской области в марте 2023 года. Суд признал его виновным по нескольким статьям, в том числе в госизмене, в попытке теракта и создании террористического сообщества.