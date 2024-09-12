Суд выписал из квартиры одного из лидеров запрещенного РДК по иску матери

Суд признал Дениса Капустина «прекратившим права пользования квартирой», которая расположена в Москве на Зеленом проспекте. Решение является основанием для его снятия с регистрационного учета. На документы суда обратил внимание ТАСС.
Госпожа Корчагина в иске указала, что после смерти мужа сын не писал заявления о принятия наследства отца и не высказывал желания вступить в права наследования. По месту регистрации никогда не жил, бремя расходов по содержанию и ремонту не нес. Мать также указала, что сын проживает не в России.
Второй западный окружной военный суд в Москве в ноябре 2023 года заочно приговорил Дениса Капустина к пожизненному сроку. По версии следствия, он был организатором и участником нападения на села Брянской области в марте 2023 года. Суд признал его виновным по нескольким статьям, в том числе в госизмене, в попытке теракта и создании террористического сообщества.