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Вооруженные силовики оцепили общежитие в Екатеринбурге

Силовики оцепили общежитие в микрорайоне Кольцово.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силовики оцепили общежитие в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге. Это произошло утром 12 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД города.

Инцидент произошел на улице Спутников, 11. В общежитии проводили операцию по поиску нелегальных мигрантов. Количество задержанных иностранцев не сообщается.

— По данному адресу полицией Екатеринбурга проводились профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге, 29 августа 2024 года, сотрудники пяти ведомств провели рейд на мигрантов в распределительном центре Ozon на территории логопарка «Кольцовский». В ходе мероприятия нашли 25 мигрантов, которые не состоят на воинском учете.