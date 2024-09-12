Вооруженные силовики оцепили общежитие в Екатеринбурге

Ранее в Екатеринбурге, 29 августа 2024 года, сотрудники пяти ведомств провели рейд на мигрантов в распределительном центре Ozon на территории логопарка «Кольцовский». В ходе мероприятия нашли 25 мигрантов, которые не состоят на воинском учете.