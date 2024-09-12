Вооруженные силовики оцепили общежитие в Екатеринбурге

Вооруженные силовики оцепили общежитие в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге. Это произошло утром 12 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД города.
Инцидент произошел на улице Спутников, 11. В общежитии проводили операцию по поиску нелегальных мигрантов. Количество задержанных иностранцев не сообщается.
— По данному адресу полицией Екатеринбурга проводились профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, — рассказали в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге, 29 августа 2024 года, сотрудники пяти ведомств провели рейд на мигрантов в распределительном центре Ozon на территории логопарка «Кольцовский». В ходе мероприятия нашли 25 мигрантов, которые не состоят на воинском учете.