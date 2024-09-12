7 млн рублей отдали мошенникам жители Хабаровска

В истории 46-летнего приезжего из Забайкальского края, который находился в Хабаровске по работе вахтовым методом, мошенники пошли дальше. Они уговорили мужчину вовлечь в криминальную схему своего знакомого. Началось все с рекламного звонка в мессенджере. Собеседник предложил вкладывать деньги в выгодные проекты, получать прибыль. Действуя согласно инструкциям, потерпевший взял крупный кредит и перечислил на якобы брокерские счета, которые по факту оказались банковскими картами физических лиц, более 2 миллионов рублей. Когда заявитель захотел вывести вложения, ему сообщили, что сделать это можно только через доверительное лицо. Потерпевший уговорил своего знакомого выступить в этой роли. Мужчина оформил заем на сумму 1 миллион рублей, который перевел по указанным реквизитам. По итогу оба приезжих написали заявления в полицию.