7 млн рублей отдали мошенникам жители Хабаровска

В Хабаровске четверо потерпевших в погоне за высокими доходами перевели мошенникам 7 миллионов рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску обратился 33-летний работник коммерческой фирмы. Мужчина стал жертвой лжеинвесторов. Он рассказал, что на сервисе знакомств завел переписку с девушкой. Она предложила выгодно инвестировать денежные средства. Возможность получать прибыль, просто сидя в свободное время перед экраном компьютера, мужчину заинтересовала. Он зарегистрировался на биржевой платформе и стал переводить деньги на различные номера сотовых телефонов. За время общения с аферистами заявитель перечислил 2 миллиона 440 тысяч рублей личных сбережений. Когда накопления подошли к концу, «менеджеры биржи» предложили потерпевшему оформить кредиты. Но он отказался. Тогда мошенники заблокировали его аккаунт и прервали связь.
Безработная 50-летняя жительница Центрального района искала вакансии в Интернете и обратила внимание на рекламу с предложением быстрого заработка. От женщины требовалось одно — переводить денежные суммы на указанные счета. Остальное, как заверил связавшийся с горожанкой «менеджер», брокеры известной биржи сделают сами. За три недели «торгов» потерпевшая перевела 1 миллион 650 тысяч рублей, которые взяла в кредит.
В истории 46-летнего приезжего из Забайкальского края, который находился в Хабаровске по работе вахтовым методом, мошенники пошли дальше. Они уговорили мужчину вовлечь в криминальную схему своего знакомого. Началось все с рекламного звонка в мессенджере. Собеседник предложил вкладывать деньги в выгодные проекты, получать прибыль. Действуя согласно инструкциям, потерпевший взял крупный кредит и перечислил на якобы брокерские счета, которые по факту оказались банковскими картами физических лиц, более 2 миллионов рублей. Когда заявитель захотел вывести вложения, ему сообщили, что сделать это можно только через доверительное лицо. Потерпевший уговорил своего знакомого выступить в этой роли. Мужчина оформил заем на сумму 1 миллион рублей, который перевел по указанным реквизитам. По итогу оба приезжих написали заявления в полицию.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Правоохранители рекомендуют гражданам настороженно относиться к заманчивым предложениям о крупных заработках на различных виртуальных биржах:
— Если у вас нет специальных знаний в области функционирования фондовых рынков, бирж, инвестиционной деятельности, а вам предлагают быстрый и легкий заработок — насторожитесь. Возможно, вы общаетесь с мошенниками.
— Деятельность различных торговых площадок лицензируема Центральным банком Российской Федерации. На официальном сайте регулятора можно найти полный и актуальный список подобных организаций.
— Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте незнакомых приложений. Мошенники очень часто маскируются под легальные платформы, перенаправляя вас на нужные им сайты и страницы.
— Если вы все же решили попробовать себя в роли трейдера, внимательно прочитайте отзывы об организации в Интернете. Вполне возможно вы найдете комментарии пострадавших от ее деятельности.