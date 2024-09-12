Экс-директору МКУ «Управление технического заказчика» предъявлено обвинение

Следствием установлено, что с января по февраль 2021 года господин Кудрявцев получил взятку в виде земельного участка стоимостью не менее 390 тысяч руб. от директора ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова за совершение заведомо незаконных действий в интересах компании.
Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», директор ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергей Миков был взят под стражу по постановлению Дзержинского суда Перми 10 августа 2024 года. Он является фигурантом уголовного дела о даче взятки руководителю управления капитального строительства мэрии Перми Ирине Чирковой. По версии следствия, Сергей Миков передал ей взятку в размере 5,5 млн руб. за содействие при приемке работ на городских объектах. Госпожа Чиркова также арестована.