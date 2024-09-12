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Бык напал на ветеринара на ферме в Воронежской области

Мужчина получил серьезные травмы.

Источник: Комсомольская правда

Бык напал на сотрудника ферты в Воронежской области. Несчастный случай произошел на сельхозпредприятии «Заречное». В настоящее время проводится расследование происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Гострудинспекции 11 сентября.

Уточняется, что ветеринар пытался перегнать быка в спецблок для проведения лечения. Во время процесса животное побежало на мужчину. Бык ударил ветеринара в грудь. Тот упал и ударился головой.

В результате мужчину с тяжелыми травмами его увезли в больницу. Сотрудники Гострудинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

сельское хозяйство