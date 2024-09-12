Бык напал на ветеринара на ферме в Воронежской области

Бык напал на сотрудника ферты в Воронежской области. Несчастный случай произошел на сельхозпредприятии «Заречное». В настоящее время проводится расследование происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Гострудинспекции 11 сентября.
Уточняется, что ветеринар пытался перегнать быка в спецблок для проведения лечения. Во время процесса животное побежало на мужчину. Бык ударил ветеринара в грудь. Тот упал и ударился головой.
В результате мужчину с тяжелыми травмами его увезли в больницу. Сотрудники Гострудинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.