12 сентября 2024: год экстренной посадки самолёта в поле под Новосибирском

12 сентября 2023 года самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области. Все 159 пассажиров и 6 членов экипажа остались живы.
«Сиб.фм» собрал хронологию событий и рассказал о том, как сложилась судьба капитана Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семёнова.
Сообщается, что перед посадкой в Омске пилоты заметили отказ «зелёной» гидросистемы и неисправность тормозящих заслонок. Кроме того, ветер привёл к быстрому расходу топлива.
Воздушное судно было решено садить в поле около деревни Каменка в 185 км от аэропорта Толмачёво. Медпомощь понадобилась двум авиапассажирам: с высоким давлением и астмой.
Людей разместили в местном Доме культуре. Портал обратил внимание на то, что авиакомпания объявляла: каждому пассажиру выплатят по 100 тысяч рублей.
По итогу было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Экипаж временно отстранили, началось расследование.
Эксперты Росавиации посчитали, что причиной экстренной посадки стала ошибка пилотов, а решении о направлении самолёта в Новосибирск было необоснованным.
В апреле 2024 года Сергей Белов уволился. Эдуард Семёнов подрабатывал таксистом и грузчиком.
Самолёт начали разбирать в сентябре 2024.