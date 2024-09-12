Умер журналист Николай Сванидзе

Журналист создал несколько исторических телепрограмм и фильмов, был их ведущим. Например, в 2003—2013 годах он работал над циклом передач «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на телеканале «Россия», а в 2010—2011 годах — над программой «Суд времени» на «Пятом канале». Помимо этого, в 2016 году у него была авторская передача «Реплика Николая Сванидзе» на телеканале «Россия-24», а в 2018—2022 годах журналист вел программу «100 лет назад. Исторический календарь».