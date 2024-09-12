Умер журналист Николай Сванидзе

«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?…Спасибо вам за всё!» — написала она в своем Telegram-канале.
По данным «Известий», тележурналист скончался накануне в Москве. В последнее время он болел пневмонией.
Сванидзе родился 2 апреля 1955 года. В 1977 году он окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Работу на российском телевидении Сванидзе начал в 1991 году, делая закадровые комментарии для телепрограммы «Вести». Журналист был автором аналитической программы «Зеркало» на телеканале РТР (позже получившем название «Россия») и вел эту передачу в 1996—2007 года. Кроме того, с февраля 1997 по май 1998 года Сванидзе был председателем ВГТРК.
Журналист создал несколько исторических телепрограмм и фильмов, был их ведущим. Например, в 2003—2013 годах он работал над циклом передач «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на телеканале «Россия», а в 2010—2011 годах — над программой «Суд времени» на «Пятом канале». Помимо этого, в 2016 году у него была авторская передача «Реплика Николая Сванидзе» на телеканале «Россия-24», а в 2018—2022 годах журналист вел программу «100 лет назад. Исторический календарь».
Сванидзе занимался и преподавательской работой. В частности, с 2007 года он возглавлял кафедру журналистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), а в 2010 году стал директором Института массмедиа и рекламы РГГУ.