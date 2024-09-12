Во Владивостоке демонтируют опасную подпорную стену на Океанском проспекте

Кроме того, в городе продолжаются работы по восстановлению других подпорных стен, поврежденных непогодой в прошлом году, и строительству новых конструкций для укрепления инфраструктуры. Так, на Партизанском проспекте завершили строительство новой подпорной стены и лестницы. Сооружение возвели из бетонных конструкций. Протяженность стены составляет 88 метров, а высота варьируется от 2,7 до 4,8 метра.