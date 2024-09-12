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Во Владивостоке демонтируют опасную подпорную стену на Океанском проспекте

Конструкция накренилась и стала представлять опасность для горожан.

Источник: администрация Владивостока

Во Владивостоке стартовал демонтаж старой облицовки подпорной конструкции на Океанском проспекте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Стенка из-за своего ветхого состояния уже начала наклоняться, что представляет потенциальную опасность для жителей и гостей краевой столицы. Работы по разбору, которые включают удаление декоративных элементов и старого конструктива, планируется завершить в течение двух недель.

Представители городского управления дорог сообщили, что конструкция требовала замены уже давно.

«Сейчас проведём демонтажные работы и детальное обследование, по результатам которого будет принято решение по объемам и видам необходимых восстановительных работ», — рассказали специалисты.

Кроме того, в городе продолжаются работы по восстановлению других подпорных стен, поврежденных непогодой в прошлом году, и строительству новых конструкций для укрепления инфраструктуры. Так, на Партизанском проспекте завершили строительство новой подпорной стены и лестницы. Сооружение возвели из бетонных конструкций. Протяженность стены составляет 88 метров, а высота варьируется от 2,7 до 4,8 метра.

ЖКХ