В Красноярске пьяная женщина избила фельдшера, оказывавшую помощь

Инцидент произошёл 18 августа в переулке Сибирский. Бригада скорой выехала на вызов. Фельдшер, выйдя из машины, предложила пьяной женщине сесть в автомобиль скорой для осмотра и оказания помощи. В салоне автомобиля пьяная женщина начала себя вести агрессивно, выскочила и побежала. Фельдшер и прохожий догнали женщину у обочины дороги и стали её удерживать, опасаясь, что она попадет под машину. Та дважды ударила фельдшера по голове. Двое прохожих подоспели на помощь и задержали буйную женщину до приезда полиции. Фельдшер получила тяжелую травму.