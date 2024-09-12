В Грузии турист из Самары чудом выжил после мощного удара молнии: «Увидел туннель со светом»

Напомним, в августе произошел аналогичный случай в Челябинской области. На озере Тургояк 37-летнюю жительницу Екатеринбурга ударила молния. Пострадавшая попала в реанимацию и была в коме две недели, но пришла в себя. Во время происшествия в плечо женщине вошел разряд, а вышел ногу вышел. После этого пострадавшая была вся в ожогах.