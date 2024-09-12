В Грузии турист из Самары чудом выжил после мощного удара молнии: «Увидел туннель со светом»

«Парни услышали грохот, и как раз в этот момент в Павла попал мощный разряд тока. Мужчина свалился на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась в клочья. На место происшествия экстренно приехала скорая и забрала его с ожогами на животе, спине и ногах», — сообщает телеграм-канал SHOT.
Как рассказал изданию сам пострадавший, после удара молнии он подумал, что умер: увидел туннель со светом, а в теле были ощущения сгоревших внутренностей. Очнувшись, мужчина не чувствовал частей тела и думал, что стал инвалидом, потому что шевелилась нормально лишь одна рука.
Первую помощь ему оказали друзья и брат. Они потушили на нем одежду и вызвали медиков.
В республиканской больнице, где сейчас находится родившийся в рубашке самарец, врачи сделали несколько анализов. Через несколько дней мужчину уже могут отпустить домой.
Напомним, в августе произошел аналогичный случай в Челябинской области. На озере Тургояк 37-летнюю жительницу Екатеринбурга ударила молния. Пострадавшая попала в реанимацию и была в коме две недели, но пришла в себя. Во время происшествия в плечо женщине вошел разряд, а вышел ногу вышел. После этого пострадавшая была вся в ожогах.
По словам супруга женщины, удар молнии она получила, когда отдыхала с подругами в Миассе. На берегу озера, во время грозы, женщину ударил разряд. Врачи назвали чудом то, что жительница Екатеринбурга выжила. На полное восстановление ей потребуется несколько месяцев.