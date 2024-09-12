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В лесу под Феодосией спасли двух человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Под Феодосией спасатели нашли в лесу двух туристов, которые заблудились с наступлением темноты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Орджоникидзе в районе метеостанции заблудились пожилая женщина с 19-летним внуком. Они пошли на прогулку и не рассчитали время возвращения. Когда резко стемнело, они потеряли ориентиры и не смогли двигаться дальше», — говорится в сообщении.

Заблудившихся оперативно нашли. Спасатели вывели их из горно-лесной местности и на служебном автомобиле доставили в Феодосию. В медпомощи женщина и молодой человек не нуждались. В поисковой операции принимали участие сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» и Главного управления МЧС России по Крыму.

Как сообщалось, 12 августа спасатели эвакуировали группу туристов, которые заблудились в темноте на Южной Демерджи. Четыре человека без телефонов и фонариков не смогли самостоятельно найти дорогу назад и обратились в МЧС.

МЧС