В лесу под Феодосией спасли двух человек

«В поселке Орджоникидзе в районе метеостанции заблудились пожилая женщина с 19-летним внуком. Они пошли на прогулку и не рассчитали время возвращения. Когда резко стемнело, они потеряли ориентиры и не смогли двигаться дальше», — говорится в сообщении.