В лесу под Феодосией спасли двух человек

«В поселке Орджоникидзе в районе метеостанции заблудились пожилая женщина с 19-летним внуком. Они пошли на прогулку и не рассчитали время возвращения. Когда резко стемнело, они потеряли ориентиры и не смогли двигаться дальше», — говорится в сообщении.
Заблудившихся оперативно нашли. Спасатели вывели их из горно-лесной местности и на служебном автомобиле доставили в Феодосию. В медпомощи женщина и молодой человек не нуждались. В поисковой операции принимали участие сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» и Главного управления МЧС России по Крыму.
Как сообщалось, 12 августа спасатели эвакуировали группу туристов, которые заблудились в темноте на Южной Демерджи. Четыре человека без телефонов и фонариков не смогли самостоятельно найти дорогу назад и обратились в МЧС.