Мужа Блиновской задержали в зоне военной операции

Его супругу, блогера Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн руб. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и т. д. ) на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Она предусматривает доход не более чем 150 млн руб. в год. Но, как отметило следствие, общая прибыль Блиновской сильно превысила этот лимит.