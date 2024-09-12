«Потерпевшая не утратила привлекательности»: в Забайкалье девушка едва не лишилась губы во время разборок в клубе

В начале апреля в одном из клубов столицы Забайкальского края Читы у двух девушек произошла ссора. Под градусом алкоголя сибирячка из-за разногласий схватила другую за руки и укусила зубами за нижнюю губу, откусив от нее часть.
— На суде подсудимая вину признала частично, указала, что не согласна с квалификацией ее действий по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда — Прим. ред.), поскольку обезображивание лица потерпевшей не наступило. Также она принесла извинения потерпевшей и частично возместила моральный вред, — пояснили в пресс-службе центрального райсуда города Читы.
Только вот получившая травму девушка придерживается другой точки зрения. По мнению сибирячки, шрам сделал лицо некрасивым и ей приходится прикрывать его медицинской маской. Во время рассмотрения уголовного дела было решено переквалифицировать его со статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на легкий.
— В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы выявленные у потерпевшей повреждения на лице квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью, к неизгладимым отнесен рубец на левой половине губы, — отметили правоохранители. — При этом как установлено на судебном заседании, при визуальном наблюдении указанный рубец у потерпевшей практически незаметен, не вызывает отталкивающего эффекта, после причиненного ей телесного повреждения она не утратила своей привлекательности, — сообщили в пресс-службе центрального райсуда Читы.
Женщину суд признал виновной. Мерой пресечения было назначено 240 часов обязательных работ. Также она должна будет выплатить моральную компенсацию 50 тысяч рублей.