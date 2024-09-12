«Потерпевшая не утратила привлекательности»: в Забайкалье девушка едва не лишилась губы во время разборок в клубе

— В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы выявленные у потерпевшей повреждения на лице квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью, к неизгладимым отнесен рубец на левой половине губы, — отметили правоохранители. — При этом как установлено на судебном заседании, при визуальном наблюдении указанный рубец у потерпевшей практически незаметен, не вызывает отталкивающего эффекта, после причиненного ей телесного повреждения она не утратила своей привлекательности, — сообщили в пресс-службе центрального райсуда Читы.