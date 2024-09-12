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В Екатеринбурге в школе № 147 сработал сигнал тревоги

На Новой Сортировке учеников вывели из школы, но потом запустили обратно.

Источник: соцсети

В Екатеринбурге утром 12 сентября в общеобразовательной школе № 147 прозвучал сигнал пожарной тревоги. Ученикам, педагогам и персоналу пришлось покинуть учреждение на Новой Сортировке, сообщает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Инцидент прокомментировали в самом заведении.

— У нас все в порядке, просто случайно сработала пожарная сигнализация. Никакого пожара нет, все хорошо, — сообщили «КП-Екатеринбург» в школе.

В образовательном учреждении отметили, что уроки продолжаются.

Напомним, в декабре 2021 года школу № 147 также эвакуировали — тогда всех учеников отправили домой, а в самом здании проводилась проверка.

образование