В Екатеринбурге в школе № 147 сработал сигнал тревоги

В Екатеринбурге утром 12 сентября в общеобразовательной школе № 147 прозвучал сигнал пожарной тревоги. Ученикам, педагогам и персоналу пришлось покинуть учреждение на Новой Сортировке, сообщает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Инцидент прокомментировали в самом заведении.
— У нас все в порядке, просто случайно сработала пожарная сигнализация. Никакого пожара нет, все хорошо, — сообщили «КП-Екатеринбург» в школе.
В образовательном учреждении отметили, что уроки продолжаются.
Напомним, в декабре 2021 года школу № 147 также эвакуировали — тогда всех учеников отправили домой, а в самом здании проводилась проверка.