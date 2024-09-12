Жительницу Тольятти спасли от метровой оранжевой змеи, попавшей в ее постель

В Автозаводском районе Тольятти жительница увидела в своей квартире на диване большую оранжевую змею, когда собиралась ложиться спать. Она очень испугалась и вызвала спасателей. Об этом сообщил руководитель центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.