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Жительницу Тольятти спасли от метровой оранжевой змеи, попавшей в ее постель

В Тольятти спасатели поймали большую змею, которую попала в чужую квартиру и встречала хозяйку на постели.

В Автозаводском районе Тольятти жительница увидела в своей квартире на диване большую оранжевую змею, когда собиралась ложиться спать. Она очень испугалась и вызвала спасателей. Об этом сообщил руководитель центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

«Вызов дежурному поступил поздним вечером. Спасатели прибыли на место происшествия и смогли поймать рептилию, длина которой составляла более метра. По предварительным данным, это маисовый полоз», — рассказал Андрей Дербенев.

Отмечается, что такой вид змеи безобиден. Однако такое существо, найденное в своей постели, может неслабо испугать. На данный момент полоз находится на базе цена, идет поиск его хозяина.

При этом подобный случай не первый в Тольятти, когда экзотические рептилии попадают в сводку отработанных вызовов.