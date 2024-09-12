Жительницу Тольятти спасли от метровой оранжевой змеи, попавшей в ее постель

В Автозаводском районе Тольятти жительница увидела в своей квартире на диване большую оранжевую змею, когда собиралась ложиться спать. Она очень испугалась и вызвала спасателей. Об этом сообщил руководитель центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
«Вызов дежурному поступил поздним вечером. Спасатели прибыли на место происшествия и смогли поймать рептилию, длина которой составляла более метра. По предварительным данным, это маисовый полоз», — рассказал Андрей Дербенев.
Отмечается, что такой вид змеи безобиден. Однако такое существо, найденное в своей постели, может неслабо испугать. На данный момент полоз находится на базе цена, идет поиск его хозяина.
При этом подобный случай не первый в Тольятти, когда экзотические рептилии попадают в сводку отработанных вызовов.