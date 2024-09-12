Отряд спецназа ВМС США готовится оказать помощь Тайваню, пишут СМИ

В понедельник палата представителей США одобрила серию законопроектов, направленных на противодействие влиянию Китая и сдерживание потенциальных намерений Пекина вторгнуться на Тайвань.
«Шестой отряд тайного подразделения спецназа ВМС США SEAL, которое убило Усаму бен Ладена в 2011 году, готовится к миссиям по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая», — говорится в сообщении.
По данным газеты, шестой отряд подразделения SEAL является самой элитной в армии США силой «первого уровня», её деятельность строго засекречена, поэтому источники не предоставили газете подробностей миссии отряда на Тайване. Согласно газете, отряд уже более года занимается планированием и подготовкой «к тайваньскому конфликту» в своей штаб-квартире в штате Виргиния. Газета отмечает, что секретные учения подчеркивают «возросшее внимание» США к сдерживанию Китая от якобы нападения на Тайвань и активизацию подготовки к этому событию.
Усама бен Ладен — основатель международной террористической организации «Аль-Каида»,* запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип «одного Китая» и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
*Запрещенная в России террористическая организация.