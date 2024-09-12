В Ростовской области пенсионерка погибла из-за оставленной на ночь свечи

Жителей Дона просят быть осторожными при обращении с огнем. Зажженные свечи нельзя оставлять без присмотра, также их нельзя ставить около горючих материалов и открытых окон. Спасатели рекомендуют всем установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.