В Ростовской области пенсионерка погибла из-за оставленной на ночь свечи

В Ростовской области 60-летняя женщина погибла при пожаре, который вспыхнул от горящей свечи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в поселке Золотой Колос 11 сентября. В квартире на 5 кв. метрах горели домашние вещи. Тушение велось с 3:44 до 4 часов утра. На месте работали пять человек личного состава, использовалось две единицы техники.
— Предварительно, женщина погибла от отравления продуктами горения, — добавили в МЧС.
Напомним, похожий случай накануне произошел в станице Буденновской.
Жителей Дона просят быть осторожными при обращении с огнем. Зажженные свечи нельзя оставлять без присмотра, также их нельзя ставить около горючих материалов и открытых окон. Спасатели рекомендуют всем установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.