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Уголовное дело возбудили из-за вони в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде

Следственный комитет завел уголовное дело о загрязнении атмосферы в Кстовском районе.

Уголовное дело возбуждено после жалоб жителей Верхних Печер и деревни Афонино на отвратительный запах. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, местные жители уже несколько лет жалуются на неприятный запах. Особенно остро запах чувствуется на улицах Родионова, Ванеева, Казанском шоссе, в микрорайонах «Цветы» и «Кузнечиха», а также в деревне Афонино.

«По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы)», — пояснили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области пообещали разобраться в ситуации и вместе с Центром гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области исследовать атмосферный воздух в районе Верхних Печер.

СК
экология