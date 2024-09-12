Детский омбудсмен: в инциденте в Тулунском районе виноваты не только подростки, истязавшие собаку

«Не буду снимать ответственность с ребят за содеянное. Они должны понести законное наказание в соответствии с их возрастом и последствиями причиненного вреда животному, но и с нас, со взрослых, с родителей, с образовательных учреждений в которых учились и учатся эти парни, ответственность не снимаю, коль не смогли правильно воспитать и привить им морально-нравственные нормы, принятые в обществе. Навряд ли они читали книги и рассказы Ивана Тургенева, Гавриила Троепольского, Джека Лондона», — написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что ни о какой «народной расправе» над подростками не может быть и речи.