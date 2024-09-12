Мышей жалко. В Петербурге арестован профессор лаборатории при ИТМО

По данным «Фонтанки», в 2021 году лаборатория Виноградова выиграла тендер, проведенный Федеральным государственным «Центром стратегического планирования и управления медико-биологическим рисками здоровью». В задании было указано проведение независимого изучения эффективности вакцины, способной подавлять раковые клетки при заболевании онкологией. По версии следствия, обвиняемые заведомо не собирались проводить работы, а закупив подопытных мышей, не проводили никаких экспериментов. После, усыпив мышей, они составили подложные акты о неэффективности предоставленной им вакцины, а полученные 20 млн рублей «израсходовали по своему усмотрению».