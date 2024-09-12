Изучили содержимое ноутбука: Что известно о поисках 16-летнего ростовчанина, который пропал при загадочных обстоятельствах

Сергей Иванов — второкурсник ростовского автодорожного колледжа, вот уже неделю не выходит на связь с родными. О судьбе парня ничего не известно ни его родителям, ни друзьям, ни сокурсникам.
Вечером 5 сентября юноша, взяв с собой телефон, наушники и банковскую карту с небольшой суммой на счете, вышел из квартиры, расположенной в многоэтажке на Западном. Он дошел до остановки и сел в автобус. Ночевать домой парень так и не пришел, а еще — перестал отвечать на звонки родных.
Как рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» родственница студента Валентина, искать Сергея начали в этот же вечер.
ИСКАЛИ В ЗАБРОШКАХ И НА ВОКЗАЛАХ.
— Сережа — идеальный подросток. Уже тот факт, что он не пришел домой, для него не свойственен, — пояснила собеседница.
Родственники обзвонили друзей парня, знакомых, и, на всякий случай, даже обошли близлежащие ночные клубы, хотя Сергей — и не любитель таких заведений. А еще осмотрели все близлежащие к дому подвалы, вокзалы и заброшки. Но понимания, где Сергей, так и не появилось.
Следователи и полиция также подключились к поискам юноши. Как сообщили в региональном СУ СК по Ростовской области, по факту исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В следкоме уточнили, что студент никогда не убегал из дома. Родные добавили, что оснований для этого у Сережи просто нет. Парня можно описать двумя словами: полностью благополучный.
МОЖЕТ БЫТЬ СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
— Мы проверили его ноутбук. В истории браузера — только фильмы. Ничего настораживавшего и пугающего. Впрочем, как и наталкивающего на мысли, где Сергей может находиться, — рассказала Валентина.
По словам женщины, накануне среди ночи ей написали, что юношу, похожего на Сережу, видели в Новочеркасске. Валентина сразу помчалась туда. Но, увы, информация не подтвердилась.
Как сообщил в пресс-службе регионального СК России по Ростовской области, каких-либо данных, свидетельствующих о намерении покинуть местожительство на длительный срок, не установлено.
— Ранее фактов самовольного ухода его из дома не имелось, — добавили в ведомстве. — Указанное может свидетельствовать о совершении в отношении него преступления. В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения молодого человека.