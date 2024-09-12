Изучили содержимое ноутбука: Что известно о поисках 16-летнего ростовчанина, который пропал при загадочных обстоятельствах

Вечером 5 сентября юноша, взяв с собой телефон, наушники и банковскую карту с небольшой суммой на счете, вышел из квартиры, расположенной в многоэтажке на Западном. Он дошел до остановки и сел в автобус. Ночевать домой парень так и не пришел, а еще — перестал отвечать на звонки родных.