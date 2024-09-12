«Успела позвонить и сказать, что все ходуном ходит»: в квартире пенсионерки внезапно рухнули стена и пол

В Троицке Челябинской области обрушилась бетонная плита трехэтажного дома. Инцидент случился на улице Интернациональной в поселке Гончарка.
Обрушились перекрытия между первым этажом и подвалом, прямо под квартирой 85-летней женщины. Как пишет местная газета «Вперед», она позвонила родственникам и сказала, что «стены ходят ходуном». А потом все рухнуло и у нее в квартире. Судя по фотографиями, полы провалились, осыпалась межкомнатная стена.
В результате никто не пострадал, пенсионерку забрала ее дочь. Сейчас на месте работают оперативные службы и администрация города. Известно, что дом был построен в 1968 году. Что стало причиной обрушения, выясняется.
— Прокуратура Троицка организовала проверку по факту обрушения перекрытий в квартире многоквартирного дома, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.