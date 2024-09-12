Супруги из Перми перевели телефонным мошенникам почти 4 млн рублей

3 сентября 53-летней жительнице Перми в одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником сотовой компании, сообщил, что необходимо обновить приложение. Следуя рекомендациям, пермячка передала коды, поступившие ей в СМС. После этого женщине сообщили, что ее персональными данными завладели мошенники, которые пытаются оформить на ее имя кредит, и посоветовали опередить преступников — самой взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина так и поступила, лишившись 900 тыс. руб. В дальнейшем ее супруг также оформил займ и осуществил транзакцию в сумме 2,2 млн руб по реквизитам, данным ему неизвестными. Продолжая следовать указаниям мошенников, мужчина продал свой автомобиль и перевел на счета злоумышленников еще 550 тыс. руб.