На «зебре» около гостиницы «Алмаз» в Челябинске автомобилист сбил двух девушек

— Вышла из «Алмаза» — и у меня на глазах водитель двух девчонок сбил на «зебре» — на вид им около 22−25 лет, — рассказала Наталья. — У одной подозрение на перелом позвоночника, у второй нога повреждена, скорее всего перелом. Обеих в машины реанимации погрузили и увезли вот только что, в 12:15. Кстати, огромная благодарность бригадам скорой помощи — приехали три автомобиля буквально через пару минут после вызова. А водитель говорит, что не заметил пешеходов, что перед ним машина как-то коряво перестраивалась, плюс солнце в глаза светило.