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На «зебре» около гостиницы «Алмаз» в Челябинске автомобилист сбил двух девушек

На улице Лесопарковой, около гостиницы «Алмаз» в Челябинске в четверг, 12 сентября, водитель «Лады» сбил двух девушек. Пострадавших с различными травмами увезли на автомобилях реанимации. Об этом «Пчеле» сообщила очевидица происшествия.

Источник: Pchela.News

— Вышла из «Алмаза» — и у меня на глазах водитель двух девчонок сбил на «зебре» — на вид им около 22−25 лет, — рассказала Наталья. — У одной подозрение на перелом позвоночника, у второй нога повреждена, скорее всего перелом. Обеих в машины реанимации погрузили и увезли вот только что, в 12:15. Кстати, огромная благодарность бригадам скорой помощи — приехали три автомобиля буквально через пару минут после вызова. А водитель говорит, что не заметил пешеходов, что перед ним машина как-то коряво перестраивалась, плюс солнце в глаза светило.

Подробности об аварии в городской ГАИ «Пчеле» пообещали сообщить позднее.

Напомним, по данным на начало сентября, с начала года в Челябинской области произошло 594 аварии с наездами на пешеходов, при этом 55 человек погибли, ещё 575 получили травмы. Основной причиной таких ДТП является несоблюдение правил дорожного движения.