Три машины угнали за сутки в Иркутской области

Только за прошедшие сутки в Иркутской области было угнано три автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, транспортными средствами незаконно завладели в Нижнеудинском районе, Иркутске и на 50-м км Качугского тракта. В первом случае с заявлением о краже машины обратился 21-летний парень. Он пояснил, что оставил транспорт возле дома, а на утро его уже не было. Госавтоинспекторы нашли автомобиль в другом районе полностью целым.
— Похожая ситуация произошла с 25-летней жительницей Иркутска. Девушка рассказала, что в ночное время в Ленинском округе ее отечественную легковушку похитили неизвестные. В настоящий момент сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс мероприятий по установлению личностей подозреваемых, — пояснили в ведомстве.
Третьей жертвой угонщиков стал 45-летний житель Иркутска. Он оставил японскую иномарку со спущенным колесом на 50-м км Качугского тракта. Но грабителей не остановила неисправность машины и они присвоили ее себе.