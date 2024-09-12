Три машины угнали за сутки в Иркутской области

Только за прошедшие сутки в Иркутской области было угнано три автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, транспортными средствами незаконно завладели в Нижнеудинском районе, Иркутске и на 50-м км Качугского тракта. В первом случае с заявлением о краже машины обратился 21-летний парень. Он пояснил, что оставил транспорт возле дома, а на утро его уже не было. Госавтоинспекторы нашли автомобиль в другом районе полностью целым.