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Уголовное дело завели на подрядчика строительства школы под Новосибирском

Следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области инициировали уголовное дело по факту мошенничества, связанному со строительством образовательных учреждений. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году между государственным учреждением Новосибирской области и одной из коммерческих организаций был заключен контракт на строительство образовательного учреждения в Тогучином районе. В период с мая 2022 по сентябрь 2023 года организация получила денежные средства для выполнения условий контракта, однако работы по строительству школы не были выполнены, что привело к ущербу для Российской Федерации в особо крупном размере.

Кроме того, организация не исполнила условия контракта по реконструкции образовательного учреждения в Коченевском районе, запланированной на период с 2022 по 2024 год.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.