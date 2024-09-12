Уголовное дело завели на подрядчика строительства школы под Новосибирском

По данным следствия, в 2022 году между государственным учреждением Новосибирской области и одной из коммерческих организаций был заключен контракт на строительство образовательного учреждения в Тогучином районе. В период с мая 2022 по сентябрь 2023 года организация получила денежные средства для выполнения условий контракта, однако работы по строительству школы не были выполнены, что привело к ущербу для Российской Федерации в особо крупном размере.