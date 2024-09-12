Село Осокино вновь возглавил попавшийся на покупке зарубежных акций Елистратов

В Омской области прошли выборы главы Осокинского сельского поселения в Калачинском районе. Как сообщило министерство внутренней политики региона, депутатами Совета сельского поселения на этой должности был утверждён Сергей Елистратов.
Кандидатура Елистратова была выдвинута конкурсной комиссией и единогласно поддержана депутатами. Он сразу же приступил к исполнению своих обязанностей.
Примечательно, что всего лишь вчера прокуратура Калачинского района объявила о его отставке за утрату доверия. В результате проведенной проверки было установлено, что глава села приобрёл ценные бумаги четырёх компаний, зарегистрированных за пределами России, что нарушает антикоррупционное законодательство.
Несмотря на судебное решение об увольнении, Елистратов смог восстановиться на посту без нарушения закона.