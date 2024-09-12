В Красноярске троих юных членов банды экстремистов отправили под стражу

Напомним, что банду экстремистов задержали во вторник. Их объединяло желание совершать преступление в отношении «антифашистов» и иностранных граждан. Всем подозреваемым от 16 до 19 лет. Они первоначально создали две преступные группировки в Железногорске и Красноярске, но через какое-то время объединились с целью преступной деятельности.