В Перми возбудят уголовное дело по факту нарушения прав жителей аварийного дома

По данным пресс-службы ведомства, в соцсетях появилась информация о задержке расселения жильцов аварийного дома в Перми с 2001 года — управляющая компания продолжает игнорировать ветхость жилья. Также сообщается об обрушении крыши в одной из квартир. Проживающим сообщили о предстоящем ремонте крыши, однако те настаивают на расселении из небезопасных условий.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По информации «Ъ-Прикамье», речь идет о доме по адресу: ул. Наумова, 15. Согласно сервису 2ГИС, по указанному адресу располагается двухэтажный жилой дом без дополнительных организаций внутри.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате следственного комитета.