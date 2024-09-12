В Перми возбудят уголовное дело по факту нарушения прав жителей аварийного дома

По данным пресс-службы ведомства, в соцсетях появилась информация о задержке расселения жильцов аварийного дома в Перми с 2001 года — управляющая компания продолжает игнорировать ветхость жилья. Также сообщается об обрушении крыши в одной из квартир. Проживающим сообщили о предстоящем ремонте крыши, однако те настаивают на расселении из небезопасных условий.