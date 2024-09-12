ФСБ задержала поставщика крупной партии наркотиков в Волгоградскую область

— В рамках совместных оперативно-разыскных мероприятий на федеральной автомобильной трассе «Москва-Волгоград» был остановлен автомобиль марки «Лада Гранта» под управлением жителя Волгоградской области. В ходе досмотра автотранспортного средства обнаружен и изъят за задней спинкой сиденья автомобиля полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете находился синтетический наркотик общей массой около килограмма.
Уточняется, что наркотик житель Волгоградской области раздобыл в одном из тайников и затем собирался реализовать его на территории региона.
Следователями управления ФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК России — незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и приготовление к совершению данного преступления.
— В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению лиц, причастных к ее организации, — уточняют в УФСБ региона.