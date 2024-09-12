Полиция Кубани опровергла новость о стрельбе в поселке Афипском

В ведомстве уточнили, что недостоверные сведения об инциденте в поселке Афипском распространили некоторые СМИ. В частности, журналисты писали, что 7 сентября, во время массовой драки на нефтеперерабатывающем заводе, правоохранители применили табельное оружие с целью урегулирования конфликта.
По итогам проведенных проверок было установлено, что сотрудники полиции не использовали оружие. Также не зафиксированы звуки автоматных очередей. МВД Кубани призывает журналистов и блогеров обращаться за проверенной информацией только к официальным источникам и ведомственным пресс-службам.
Ранее стало известно, что конфликт в поселке Афипском, предположительно, был спровоцирован из-за девушки. В полицию было доставлено 54 человека, которых уже опросили. Кроме того, за неповиновение распоряжениям правоохранителей задержали 12 человек, включая 11 работников предприятия из соседних регионов и одного местного жителя. Судом им назначены аресты сроком от двух до семи суток.