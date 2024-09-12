Полиция Кубани опровергла новость о стрельбе в поселке Афипском

Ранее стало известно, что конфликт в поселке Афипском, предположительно, был спровоцирован из-за девушки. В полицию было доставлено 54 человека, которых уже опросили. Кроме того, за неповиновение распоряжениям правоохранителей задержали 12 человек, включая 11 работников предприятия из соседних регионов и одного местного жителя. Судом им назначены аресты сроком от двух до семи суток.