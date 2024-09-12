«Теща не отдавала дочь в жены, если не стану поваром»: сибиряк рассказал, как покорил Константина Ивлева

— Дали ровно час! Сперва растерялся, ведь это не моя кухня, я тут никогда не готовил, ингредиенты по столу расставлены хаотично. Да и признаюсь честно, не знал, что такое лахмаджун. Пришлось импровизировать. Логически догадался, что это лепешка с мясом.