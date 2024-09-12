«Теща не отдавала дочь в жены, если не стану поваром»: сибиряк рассказал, как покорил Константина Ивлева

— Это блюдо есть не хочется. Я говорю тебе однозначное: «Нет!» — скорчив лицо после дегустации грибного жульена, приготовленного поваром из Иркутска, заявил Ренат Агзамов, известный кулинар-кондитер и телеведущий. А его оппонент по «Битве шефов» Константин Ивлев блюдо 36-летнего Павла Дружинина из Иркутска оценил.
«А я тебе говорю: “Да!”», — услышал Павел от кумира и прошел в следующий этап кулинарного реалити, которое выходит на телеканале «Пятница!». Там земляку предстояло сразиться за самые большие в жизни «чаевые». Подробности — в материале КП-Иркутск.
«У нас поварская династия», — рассказывает Павел. — Мама очень любила готовить, одна из сестер, у меня их две, тоже повар.
Сам же Павел впервые встал у плиты в семь лет. Хотел удивить родных. И ничего лучше не придумал, чем удивить маму, папу и сестер чем-нибудь вкусненьким. Решил пожарить картошку.
— Близким пришлось есть полусырую, — смеется Павел.
Но готовить ему понравилось. Он буквально не отходил от плиты.
Готовил макароны, картошку или каши. Родители поддерживали пристрастие сына.
— После выпуска из школы поступил в кулинарное училище на повара. После двух лет учебы устроился по профессии работать в ресторан. Но спустя год уволился. Не сложились отношения с коллективом.
Павел пробовал найти себя в чем-то новом — был токарем, крановщиком и стропальщиком.
В профессию, через 4 года после увольнения, Павла вернула будущая теща. Парень познакомился в интернете с девушкой, которая ему очень понравилась. Дружба переросла в любовь. Сибиряк потерял голову, решил жениться, но возлюбленная отправила кавалера с этим вопросом прямиком к родителям.
«Вернешься к кулинарии, тогда и отдам тебе дочь!», — заявила мать девушки. Просьбу тещи Павел выполнил — устроился в кафе.
— После стал посещать кулинарные мастер-классы в качестве подмастерья для именитых шеф-поваров. Почти за 15 лет сменил много заведений. Сейчас же работаю на два ресторана обычным поваром.
Но у Павла была мечта: «Показать себя». Так, в феврале 2024 года сибиряк зашел на сайт кулинарного шоу, нашел анкету для участия, заполнил ее и отправил организаторам. С Павлом практически сразу связались и попросили отправить фото блюд для кастинга. Сибиряк выбрал самые удачные снимки грибного жульена в радужной форели с рисом и грушевого десерта.
— Началось долгое ожидание. Прошло два месяца с момента подачи заявления. Уже и забыл об анкете. Но однажды апрельским вечером возвращался домой выжатый, как лимон, после тяжелой смены. И тут звонок от незнакомца.
«Вы прошли кастинг», — услышал от организатора шоу и обомлел от неожиданности. Радостной новостью поделился с женой, 10-летним сыном и 5-летней дочерью.
«Папа, ты крутой! Я всем друзьям расскажу», — обрадовался старший сын за родителя.
В апреле Павла пригласили на съемку шоу в Москву. Перелет и проживание обеспечили организаторы передачи. От сибиряка необходимо было только блюдо для именитых поваров. Для дегустации предоставил фирменный грибной жульен в радужной форели с рисом. Все заготовки для блюд готовил в Иркутске и привез в столицу.
— Ренату Агзамову не понравилось блюдо. Наверное, это потому, что он кондитер. А вот Константин Ивлев, наоборот, похвалил и взял в команду. Именно под его шефство и хотел попасть. Но предстояло еще три испытания среди 11 соперников.
В первом испытании участникам необходимо было приготовить знаменитый турецкий стритфуд «лахмаджун» — запеченная лепешка с фаршем баранины, томатной пастой, помидорами, сладким перцем, луком и зеленью. Однако огромный стол ломился от различных ингредиентов. Одни нужны для приготовления, а другие лишние. Все, чтобы запутать участников.
— Дали ровно час! Сперва растерялся, ведь это не моя кухня, я тут никогда не готовил, ингредиенты по столу расставлены хаотично. Да и признаюсь честно, не знал, что такое лахмаджун. Пришлось импровизировать. Логически догадался, что это лепешка с мясом.
Во время готовки лепешка у Павла в духовке поднялась. Хотя по классическому рецепту должна быть плоской. Но сибиряк не растерялся и нашел выход: мясо он положил внутрь теста. Однако и по ингредиентам повар немного промахнулся — добавил сыр. И не зря!
«Чебурек, присыпанный сахарной пудрой», — заявил Ренат, когда Павел принес блюдо на дегустацию. Но у Константина было свое мнение…
«Нереально вкусно! Это вообще отрыв башки. Ты в первый раз делал? Он еще туда и сыра бахнул! Очень вкусно», — горящими глазами сказал наставник Павла.
«А сыр зачем? Он шаурму зафигачил?», — уточнил Ренат.
«А никого не волнует! Если бы добавил еще немного соли, я бы все схомячил. Я ему дал шанс, а он его взял. Молодец!», — сказал Константин и отправил сибиряка во второй этап. Тогда соперников уже стало на четверых поваров меньше.
На втором испытании Павлу предстояло приготовить творожный торт. К сожалению, земляку не удалось пройти в третий финальный этап.
«Выглядит изделие, как бутерброд. Работа слабенькая, а масса безвкусная», — заявил Ренат. И тут Константин поддержал звездного коллегу.
— Я не кондитер, — объясняет Павел. — Но я не унываю, хоть и не удалось дойти до финала.
За рамками проекта Павлу удалось наедине поговорить со своим звездным наставником. Константин поделился парочкой кулинарных секретов с сибиряком. Иркутский повар отметил, что за камерой шеф-повар совсем другой: более радушный и отзывчивый. Сейчас в планах у Павла еще раз заявить о себе на кулинарном шоу «Адский шеф».