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Пассажирка пострадала в ДТП с участием такси и двух легковушек в Воронеже

Один из водителей не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла вчера в 21:40 на улице Лебедева в районе дома № 4 в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 12 сентября.

По предварительным данным полиции, 47-летний горожанин ехал за рулем «КИА Рио» по улице Лебедева в направлении Ленинского проспекта. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с ехавшим ему навстречу «Форд Фокусом».

По инерции «Форд» отбросило в следовавший в том же направлении «Хендэ Солярис». В итоге автомобили получили механические повреждения. Была травмирована пассажирка «КИА». 33-летнюю горожанку доставили в больницу.

По факту ДТП идет проверка. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.