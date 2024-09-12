Пассажирка пострадала в ДТП с участием такси и двух легковушек в Воронеже

По предварительным данным полиции, 47-летний горожанин ехал за рулем «КИА Рио» по улице Лебедева в направлении Ленинского проспекта. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с ехавшим ему навстречу «Форд Фокусом».