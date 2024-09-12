Пассажирка пострадала в ДТП с участием такси и двух легковушек в Воронеже

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла вчера в 21:40 на улице Лебедева в районе дома № 4 в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 12 сентября.
По предварительным данным полиции, 47-летний горожанин ехал за рулем «КИА Рио» по улице Лебедева в направлении Ленинского проспекта. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с ехавшим ему навстречу «Форд Фокусом».
По инерции «Форд» отбросило в следовавший в том же направлении «Хендэ Солярис». В итоге автомобили получили механические повреждения. Была травмирована пассажирка «КИА». 33-летнюю горожанку доставили в больницу.
По факту ДТП идет проверка. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.